Video Yaşam Tokat'ta, tekne orucu iftarına yoğun ilgi... | Video
Tokat'ta, tekne orucu iftarına yoğun ilgi... | Video

Tokat'ta, tekne orucu iftarına yoğun ilgi... | Video

16.04.2022 | 16:33

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Tokat Belediyesi tarafından tekne orucu tutan çocuklar için düzenlenen iftar yemeği programı yoğun ilgi gördü.

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Hıdırlık Sosyal tesisleri bahçesinde iftar çadırı kurun alanda 4 - 9 yaş arasında tekne tutan çocuklar için etkinlik düzenlendi. Yüzlerce çocuğun katıldığı program Hacivat Karagöz gösterisi ile başladı. Programa anne ve babaları ile giden çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi. Yapılan konuşmaların ardından çocuklara köfte, patates kızartması, tulumba tatlısı ile ayrandan oluşan iftar menüsü verildi. Çocuklar tekne orucunu Yeşilırmak kenarındaki parkta tekne orucunu açtı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tekne orucu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Biliyorsunuz 'tekne orucu' diye bir geleneğimiz vardır. Hepimiz çocukken tekne orucu tuttuk. Şimdi de aynı şekilde bu geleneği tekrardan devam ettirelim diye bu yıl ikincisini düzenlediğimiz programındayız. Şu anda çok yoğun bir katılım oldu. Evlatlarımız annelerinin. ellerinden tutarak bizim bu güzel etkinliğimize geldiler. Hacivat Karagöz gösterisi ardından çocuklar iftarlarını yaptı. Çeşitli hediyeler dağıttık. Ramazan'ın güzelliğini ortaya koyuyoruz. Hem o eski bir gelenek olan yine tekne orucu iftarını ortaya koyuyoruz. Hem de çocukları sevindiriyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, her şey çocuklarımız için. Biz de her zaman onların yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

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