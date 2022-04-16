Tokat'ta, tekne orucu iftarına yoğun ilgi... | Video

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Tokat Belediyesi tarafından tekne orucu tutan çocuklar için düzenlenen iftar yemeği programı yoğun ilgi gördü.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tekne orucu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Biliyorsunuz 'tekne orucu' diye bir geleneğimiz vardır. Hepimiz çocukken tekne orucu tuttuk. Şimdi de aynı şekilde bu geleneği tekrardan devam ettirelim diye bu yıl ikincisini düzenlediğimiz programındayız. Şu anda çok yoğun bir katılım oldu. Evlatlarımız annelerinin. ellerinden tutarak bizim bu güzel etkinliğimize geldiler. Hacivat Karagöz gösterisi ardından çocuklar iftarlarını yaptı. Çeşitli hediyeler dağıttık. Ramazan'ın güzelliğini ortaya koyuyoruz. Hem o eski bir gelenek olan yine tekne orucu iftarını ortaya koyuyoruz. Hem de çocukları sevindiriyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, her şey çocuklarımız için. Biz de her zaman onların yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.