Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracını imha etme çalışmaları başladı | Video 01.10.2025 | 08:59 Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından bulunan yabancı menşeli insansız deniz aracının kontrollü bir şekilde imha etme çalışmalarına başlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesi tarafından denizde önceki gece bulunan ve ardından Yoroz limanına getirilerek incelemeye alınan cismin yabancı menşeli insansız deniz aracı olduğu tespit edildi. Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı (SAT) personeli ve diğer uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda bu sabahın ilk ışıkları ile insansız deniz aracını imha çalışmalarına başlandı. Çevrede güvenlik tedbiri alınırken, ekiplerin bölgeye sinyal kesici olarak bir jammer da getirdiği gözlendi.