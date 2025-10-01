Video Yaşam Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracını imha etme çalışmaları başladı | Video
Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracını imha etme çalışmaları başladı | Video

Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracını imha etme çalışmaları başladı | Video

01.10.2025 | 08:59

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından bulunan yabancı menşeli insansız deniz aracının kontrollü bir şekilde imha etme çalışmalarına başlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesi tarafından denizde önceki gece bulunan ve ardından Yoroz limanına getirilerek incelemeye alınan cismin yabancı menşeli insansız deniz aracı olduğu tespit edildi. Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı (SAT) personeli ve diğer uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda bu sabahın ilk ışıkları ile insansız deniz aracını imha çalışmalarına başlandı. Çevrede güvenlik tedbiri alınırken, ekiplerin bölgeye sinyal kesici olarak bir jammer da getirdiği gözlendi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracını imha etme çalışmaları başladı | Video 02:27
Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracını imha etme çalışmaları başladı | Video 01.10.2025 | 08:59
Gaziantep’te bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 01:27
Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti | Video 01.10.2025 | 08:44
Arnavutköy’de esrarengiz cinayet! Polis yeleği giymiş şahsı vurup kaçtılar | Video 04:44
Arnavutköy'de esrarengiz cinayet! Polis yeleği giymiş şahsı vurup kaçtılar | Video 01.10.2025 | 08:44
Başakşehir’de malzeme deposunda çıkan yangın korkuttu | Video 03:18
Başakşehir'de malzeme deposunda çıkan yangın korkuttu | Video 01.10.2025 | 08:41
Markete köpeğiyle giren kadına yumruklu saldırı: Kulak zarı patladı! 00:29
Markete köpeğiyle giren kadına yumruklu saldırı: Kulak zarı patladı! 30.09.2025 | 21:54
Gaziantep’te aranan 37 şüpheli yakalandı | Video 01:12
Gaziantep’te aranan 37 şüpheli yakalandı | Video 30.09.2025 | 16:36
Tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi! Feci kaza kamerada | Video 00:35
Tırın çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi! Feci kaza kamerada | Video 30.09.2025 | 16:26
Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı | Video 04:56
Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 3 gözaltı | Video 30.09.2025 | 16:17
MİT’ten kişisel verileri casusluk faaliyeti ile yurtdışına aktaran şebekeye operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video 01:44
MİT’ten kişisel verileri casusluk faaliyeti ile yurtdışına aktaran şebekeye operasyon: 3 kişi tutuklandı | Video 30.09.2025 | 15:48
Otobüs sürücüsü yolculara küstü, otobüsü durağa çekip kendisi aşağıya indi! O anlar kamerada | Video 02:14
Otobüs sürücüsü yolculara küstü, otobüsü durağa çekip kendisi aşağıya indi! O anlar kamerada | Video 30.09.2025 | 15:27
Çanakkale’de akran zorbalığı: Bir çocuk yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor | Video 03:34
Çanakkale'de akran zorbalığı: Bir çocuk yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor | Video 30.09.2025 | 15:26
DHKP/C terör örgütüne operasyon: 12 gözaltı | Video 01:08
DHKP/C terör örgütüne operasyon: 12 gözaltı | Video 30.09.2025 | 15:22
Sivas’ta otobüs ile tır çarpıştı: 3’ü ağır 18 yaralı | Video 00:55
Sivas'ta otobüs ile tır çarpıştı: 3'ü ağır 18 yaralı | Video 30.09.2025 | 15:07
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR devrildi | Video 01:41
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi | Video 30.09.2025 | 15:02
Samsun’da depodaki valizde 20 bin sentetik ecza ele geçirildi | Video 00:52
Samsun'da depodaki valizde 20 bin sentetik ecza ele geçirildi | Video 30.09.2025 | 14:05
Elektrikli bisikletle yemek yiyenlerin arasına dalmıştı! İşletme sahibi o anları anlattı | Video 03:32
Elektrikli bisikletle yemek yiyenlerin arasına dalmıştı! İşletme sahibi o anları anlattı | Video 30.09.2025 | 13:56
Bursa’da çöp kamyonu kontrolden çıkıp refüje girdikten sonra takla attı! Kaza anı kamerada | Video 00:59
Bursa'da çöp kamyonu kontrolden çıkıp refüje girdikten sonra takla attı! Kaza anı kamerada | Video 30.09.2025 | 13:42
3 yıldır aranan şahıs evinde saklandığı bazanın yanında yakalandı | Video 00:34
3 yıldır aranan şahıs evinde saklandığı bazanın yanında yakalandı | Video 30.09.2025 | 13:31
Esenyurt’ta kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi | Video 00:59
Esenyurt’ta kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi | Video 30.09.2025 | 12:39
Trabzon Valiliği’nden balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı için Yabancı menşeili cisim açıklaması | Video 01:20
Trabzon Valiliği'nden balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı için "Yabancı menşeili cisim" açıklaması | Video 30.09.2025 | 12:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY