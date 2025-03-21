Trafiği tehlikeye atan motosikletli yakalandı | Video 21.03.2025 | 08:21 Bursa'da motosiklet sürücüsü Y.E.A, akşam saatlerinde yoğun araç trafiğinde motosikletinin ön tekerini kaldırarak süratle seyretti. Ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan sürücü gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde akşam saatlerinde yoğun araç trafiğinde motosikletinin önün kaldırarak teker yapan sürücü Y.E.A., yaptığı hareketlerle trafiği ve kendini tehlikeye attı. O anları kask kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaşan Y.E.A, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.