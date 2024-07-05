Trafik kazası husumete dönüştü: Pompalı tüfekli saldırıda 7 yaralı | Video
İzmir'de bir hafta önce meydana gelen trafik kazası nedeniyle husumet güttüğü şahsın iş yerine gelip pompalı tüfekli saldırı gerçekleştiren şüpheliler 7 kişiyi yaraladı.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kaçan şüpheliler kısa süre sonra Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yaralılar ise ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:32
02:19
02:21
00:16
Ataşehir TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi | Video 05.07.2024 | 10:08
00:40
Trafik kazası husumete dönüştü: Pompalı tüfekli saldırıda 7 yaralı | Video 05.07.2024 | 09:28
02:45
01:38
01:26
Kontrolden çıkıp şarampole uçtu, araçta bulunan 5 kişi yaralandı | Video 04.07.2024 | 16:50
01:59
01:45
Maganda kurşunu isabet etti: Boynundan girdi ağzında kaldı | Video 04.07.2024 | 15:57
00:20
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 105 bin kök kenevir ele geçirildi | Video 04.07.2024 | 15:51
01:25
Kavşakta defalarca drift attı, 64 bin lira ceza yedi | Video 04.07.2024 | 15:06
00:31
Pendik’te yol verme kavgası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu! | Video 04.07.2024 | 13:39
00:27
01:36
02:20
Ardahan merkezli 2 ilde rüşvet operasyonu: 32 gözaltı | Video 04.07.2024 | 11:57
04:30
01:36
Kağıthane’de kamyonun çarptığı balkon yıkıldı; O anlar kamerada | Video 04.07.2024 | 11:05
00:15
Osmaniye'de kamyon köprüden düştü: 1 ölü | Video 04.07.2024 | 10:57