Trafik levhasına çarpan otomobil 50 metre savruldu | Video
Karaman'da kontrolden çıkan otomobil alt geçit girişinde trafik levhasına çarparak yaklaşık 50 metre savruldu. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, otomobil ve trafik levhasında hasar oluştu.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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