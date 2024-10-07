Trafik magandası diziyle makas attı, o anları paylaştı | Video
İzmir'de bir otomobil sürücüsü, direksiyonu diziyle kontrol edip makas atarak trafiği tehlikeye sokarken, o anları videoya alıp sosyal medya hesabından paylaştı.
Trafiği tehlikeye atan sürücü o anları, "Babam: 'Bir daha makas atarsan kollarını keserim', Ben:" sözleriyle paylaştı.
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