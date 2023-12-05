Trafik polisleri bu kez ceza yazmadı, yangın söndürdü | Video
Adana’da trafik polisleri yanan bir çöp kutusunu fark edince anında müdahale etti. Trafik polisleri bir çeşmeye bağladıkları hortumla çöp kutusundaki yangını bir yere sıçramadan söndürdü.
Polisler, buldukları hortumu bir çeşmeye bağladı, ardından yangına müdahale etti. Ekipleri çöp kutusundaki yangını başka bir yere sıçramadan söndürdü. Sokak trafiğe açıldı.
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