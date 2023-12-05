Video Yaşam Trafik polisleri bu kez ceza yazmadı, yangın söndürdü | Video
Trafik polisleri bu kez ceza yazmadı, yangın söndürdü | Video

Trafik polisleri bu kez ceza yazmadı, yangın söndürdü | Video

05.12.2023 | 11:12

Adana’da trafik polisleri yanan bir çöp kutusunu fark edince anında müdahale etti. Trafik polisleri bir çeşmeye bağladıkları hortumla çöp kutusundaki yangını bir yere sıçramadan söndürdü.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde devriye gezdikleri sırada bir çöp kutusunun yandığını fark etti. Ekipler sokaktaki yangın nedeniyle sokağı trafiğe kapattı.

Polisler, buldukları hortumu bir çeşmeye bağladı, ardından yangına müdahale etti. Ekipleri çöp kutusundaki yangını başka bir yere sıçramadan söndürdü. Sokak trafiğe açıldı.
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