Video Yaşam Trafik tabelasına çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı | Video
Trafik tabelasına çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı | Video

Trafik tabelasına çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı | Video

21.10.2023 | 13:43

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobil, trafik tabelasına çarparak takla attı. Karşı şeritte direğe çarparak durabilen otomobilde biri ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmit yanyol Körfez Mahallesi mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. kontrolündeki otomobil, trafik tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil karşı şeritteki direğe çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan S.Ö.'yü ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Araçta bulunan H.K. ve E.G.'de ayakta yapılan tedavilerin ardından taburcu oldu.

Kaza yapan otomobil hurdaya dönerken, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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