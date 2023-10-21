Trafik tabelasına çarpan otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki otomobil, trafik tabelasına çarparak takla attı. Karşı şeritte direğe çarparak durabilen otomobilde biri ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza yapan otomobil hurdaya dönerken, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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