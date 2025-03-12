Trafikte kavga etti, ardından arabayla çarpıp kaçtı! Pes dedirten anlar kamerada | Video
İstanbul Esenyurt’ta sürücüler arasında çıkan tartışma, tekme tokatlı kavgaya döndü. Olayın ardından sürücülerden biri, tartıştığı adamı araba ile çarparak kaçtı. Yaşanan o anlar ise anbean kameraya yansıdı.
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