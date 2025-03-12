Trafikte kavga etti, ardından arabayla çarpıp kaçtı! Pes dedirten anlar kamerada | Video 12.03.2025 | 10:37 İstanbul Esenyurt’ta sürücüler arasında çıkan tartışma, tekme tokatlı kavgaya döndü. Olayın ardından sürücülerden biri, tartıştığı adamı araba ile çarparak kaçtı. Yaşanan o anlar ise anbean kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. İki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Kısa sürede hararetlenen olayda araçlarından inen şahıslar birbirlerine tekme, tokat saldırdı. Uzun süre devam eden kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Olayın ardından öfkesine hakim olamayan sürücülerden biri ise tartıştığı adamı aracıyla çarparak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.