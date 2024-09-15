Trafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü, otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı | Video 15.09.2024 | 09:33 Hatay'da trafikte yaşanan tartışma sonrası otobüs şoförü ve bir otomobil sürücüsü arasında yaşanan kavgayı vatandaşlar ayırdı. Otobüs şoförünün bıçak çekerek araç sürücüsünün üzerine saldırdığı anlarsa anbean kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre olay, Antakya - Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halindeki otobüsün şoförüyle, başka bir aracın sürücüsü aracında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada otobüs şoförü, araç sürücüsüne bıçak çekti. Araya giren vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan 2 sürücü arasında yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, 2 taraf da bölgeden ayrıldı.