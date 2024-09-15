Trafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü, otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı | Video
Hatay'da trafikte yaşanan tartışma sonrası otobüs şoförü ve bir otomobil sürücüsü arasında yaşanan kavgayı vatandaşlar ayırdı. Otobüs şoförünün bıçak çekerek araç sürücüsünün üzerine saldırdığı anlarsa anbean kameraya yansıdı.
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