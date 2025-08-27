Video Yaşam Trafikte önünü kestikleri sürücüyü bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı | Video
Trafikte önünü kestikleri sürücüyü bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı | Video

Trafikte önünü kestikleri sürücüyü bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı | Video

27.08.2025 | 09:31

Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden 4 şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trafikte önünü kestikleri sürücüyü bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı | Video 00:14
Trafikte önünü kestikleri sürücüyü bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı | Video 27.08.2025 | 09:31
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:38
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.08.2025 | 09:12
Denizde can pazarı! Boğulmak üzereyken vapurdaki yolcular tarafından fark edildi | Video 00:46
Denizde can pazarı! Boğulmak üzereyken vapurdaki yolcular tarafından fark edildi | Video 27.08.2025 | 08:57
Eşi tarafından terk edilen genç adam yaşamına son verdi | Video 01:20
Eşi tarafından terk edilen genç adam yaşamına son verdi | Video 27.08.2025 | 08:54
Hakem kırmızı kart gösterdi, futbolcu yumrukladı | Video 02:18
Hakem kırmızı kart gösterdi, futbolcu yumrukladı | Video 27.08.2025 | 08:53
7 kişi bir adamı böyle dövdüler | Video 01:05
7 kişi bir adamı böyle dövdüler | Video 27.08.2025 | 08:53
SON DAKİKA: Haydarpaşa Limanı’nda yakıt ikmal gemisinde yangın | Video 04:25
SON DAKİKA: Haydarpaşa Limanı'nda yakıt ikmal gemisinde yangın | Video 27.08.2025 | 08:16
Sokak ortasında silahla defalarca ateş edildi, polis şüphelilerin peşine düştü | Video 00:45
Sokak ortasında silahla defalarca ateş edildi, polis şüphelilerin peşine düştü | Video 27.08.2025 | 08:16
Zincir markette kasalar dolusu domates çöpe döküldü, o anlar tepki topladı 00:27
Zincir markette kasalar dolusu domates çöpe döküldü, o anlar tepki topladı 26.08.2025 | 19:25
Çanakkale Boğazı’nda muhteşem görüntüler! Dev kruvaziyer, gövdesine Türk Bayrağını yansıttı | Video 00:41
Çanakkale Boğazı'nda muhteşem görüntüler! Dev kruvaziyer, gövdesine Türk Bayrağını yansıttı | Video 26.08.2025 | 16:28
Samsun’da 2 kişinin öldüğü otobüs kazasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:26
Samsun'da 2 kişinin öldüğü otobüs kazasının dehşet görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.08.2025 | 15:16
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü arazi kavgasına karışan 3 kişi tutuklandı | Video 01:27
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü arazi kavgasına karışan 3 kişi tutuklandı | Video 26.08.2025 | 15:16
İzmir’de 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 130 şüpheli tutuklandı | Video 02:01
İzmir'de 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 130 şüpheli tutuklandı | Video 26.08.2025 | 14:32
Bağcılar’da dehşet dolu anlar! Tekstil firmasına silahlı saldırı düzenlendi: O anlar kamerada | Video 00:45
Bağcılar'da dehşet dolu anlar! Tekstil firmasına silahlı saldırı düzenlendi: O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 14:05
Boğazına yemek kaçan yaşlı adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 04:01
Boğazına yemek kaçan yaşlı adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 26.08.2025 | 13:48
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı | Video 01:32
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı | Video 26.08.2025 | 13:47
Komşu esnafın köpeğini tabancayla böyle öldürdü | Video 01:51
Komşu esnafın köpeğini tabancayla böyle öldürdü | Video 26.08.2025 | 12:27
Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video 03:41
Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video 26.08.2025 | 12:26
Cinayetleri işlemeden çifte tabancayla poz veren sanığa 35 yıl 6 ay hapis istendi | Video 03:17
Cinayetleri işlemeden çifte tabancayla poz veren sanığa 35 yıl 6 ay hapis istendi | Video 26.08.2025 | 12:26
Sultangazi’de korkunç olay! Tartıştığı annesini silahla öldürdü, Sakarya’da yakalandı | Video 00:12
Sultangazi'de korkunç olay! Tartıştığı annesini silahla öldürdü, Sakarya'da yakalandı | Video 26.08.2025 | 11:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY