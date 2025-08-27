Trafikte önünü kestikleri sürücüyü bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı | Video
Ankara'nın Altındağ ilçesinde trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darbeden 4 şüpheli tutuklandı.
Trafikte önünü kestikleri sürücüyü bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı | Video 27.08.2025 | 09:31
