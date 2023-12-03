Video Yaşam Trafikte tartıştığı sürücülere geri geri gelerek böyle çarptı | Video
Trafikte tartıştığı sürücülere geri geri gelerek böyle çarptı | Video

Trafikte tartıştığı sürücülere geri geri gelerek böyle çarptı | Video

03.12.2023 | 14:21

Beylikdüzü’nde trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşadığı sürücülere araçla geri geri gelerek çarpan şüpheli, tartıştığı iki kişiyi yaralayıp kaçtı. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansırken gözü dönen araç sürücüsü yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.Ç. (62) ve M.A. (31) isimli şahıslar trafikte seyir halindeyken G.E. ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Araçlarından inen A.A.Ç ve M.A., G.E.'nin arabasının yanına gelerek camdan tartışmaya devam etti. Aracıyla ilerlemeye başlayan G.E., aniden geri geri gelerek sürücülere çarpıp olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Olay anında seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü de çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrularak yere düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçların arasına sıkışarak yaralanan sürücülere müdahale etti. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücülerden A.A.Ç'nin bacaklarından yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda tartıştıkları sürücülere çarpıp kaçan G.E. aynı gün evinde yakalandı. Olayla ilgili yakalanan G.E., "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar vermeye teşebbüs" suçlarından yürütülen emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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