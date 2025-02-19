Video Yaşam Traktörün römorku şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı! O anlar kamerada | Video
Traktörün römorku şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı! O anlar kamerada | Video

Traktörün römorku şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı! O anlar kamerada | Video

19.02.2025 | 15:20

Mersin’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, traktör sürücüsü karşıdan gelen araca çarpmamak için manevra yapınca arkasındaki römorkör şaha kalktı, facia kıl payı atlatıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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İlginç olay, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Atayurt Karadedeli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir traktör sürücüsü, karşıdan gelen araca çarpmamak için manevra yapınca arkasındaki römorkör savrularak şaha kalktı. Bu sırada traktörün 2 tekeri yerden kesilerek devrilme tehlikesi yaşadı. Ucuz atlatılan kazada yaralanan olmadı.

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