Trakya şivesiyle kuş kurtarma operasyonu izleyenleri gülümsetti | Video

Edirne merkezde Tunca Nehri’nde balıkçıların misinasına dolanan balıkçıl kuşunu nehir çevresinde yürüyüş yapan Şükrü Hınçal ve Recep Akarca kurtardı. Hınçal, balıkçıl kuşuna dolanan misinayı sıyırırken, Akarca o anları kayda aldı. Kurtarılan balıkçıl kuşu yeniden suya bırakıldı. Trakya şivesiyle yapılan kurtarma operasyonu, izleyenleri gülümsetti.