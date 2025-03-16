Tüp kamyonunun lastiği patladı: Korku dolu anlar kamerada | Video 16.03.2025 | 11:07 Bursa'da seyir halinde olan tüp kamyonunun bir anda lastiği patladı. Yaşanan olayda kaza kıl payı atlatılırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İstanbul-İzmir otobanında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 AGZ 234 plakalı tüp kamyonun seyir halindeyken bir anda lastiği patladı. Lastikten kopan parçalar tüp kamyonunun arkasında seyreden başka bir otomobilin üzerine geldi. Facianın eşiğine gelinen anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı. Sürücüsü, arkadaki aracın ikazıyla lastiği patlayan kamyoneti yolun sağına çekti.