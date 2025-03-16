Tüp kamyonunun lastiği patladı: Korku dolu anlar kamerada | Video
Bursa'da seyir halinde olan tüp kamyonunun bir anda lastiği patladı. Yaşanan olayda kaza kıl payı atlatılırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.
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