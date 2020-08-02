Video Yaşam Turizm merkezlerinde bayram bereketi | Video

Turizm merkezlerinde bayram bereketi | Video

Turizm merkezlerinde bayram bereketi | Video
02.08.2020 | 13:15

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Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin turizm (tatil) merkezleri dolup taşıyor! Corona virüsü sebebiyle bir süredir durgunluk yaşayan turizm merkezleri Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesi ve Kurban Bayramı tatili sebebiyle yoğunluk yaşıyor.

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