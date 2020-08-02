Turizm merkezlerinde bayram bereketi | Video
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Turizm merkezlerinde bayram bereketi | Video 02.08.2020 | 13:15
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Son Dakika: Manisa'da orman yangını! Dakikalar içinde yayıldı... | Video 02.08.2020 | 12:55
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İstanbul Kadıköy İskelesi'nde sosyal mesafesiz 'Adalar' kuyruğu | Video 02.08.2020 | 12:21
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İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın | Video 02.08.2020 | 11:14
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İzmir Çeşme'de adeta ölüme davetiye çıkartan çılgın parti kamerada | Video 02.08.2020 | 10:41
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İzmir Ilıca Plajı'nda çok konuşulacak şok görüntüler | Video 02.08.2020 | 10:42
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İstanbul Bakırköy'de denizde ceset bulundu | Video 02.08.2020 | 10:00
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Arabalı feribotta sıra bekleyen yolcuların sıra kavgası kamerada! 01.08.2020 | 20:00
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Küçücük çocuğa zorla sigara içirdi! Olay video büyük tepki aldı | Video 01.08.2020 | 18:31
Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin turizm (tatil) merkezleri dolup taşıyor! Corona virüsü sebebiyle bir süredir durgunluk yaşayan turizm merkezleri Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesi ve Kurban Bayramı tatili sebebiyle yoğunluk yaşıyor.