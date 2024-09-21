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Türkiye, Esra Erol’da programında gündeme gelen korkunç olayı konuşuyor!

Türkiye, Esra Erol’da programında gündeme gelen korkunç olayı konuşuyor!

21.09.2024 | 11:56

atv Esra Erol'da yayını ihbar kabul edildi. 14 yaşındaki kızı istismar eden yabancı uyruklu kişi Esra Erol’da gözaltına alındı.

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Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya'nın çocuklarıyla beraber evi terk ettiğini söyleyerek ailesinin bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi. Anlattıklarıyla herkesi şoke etti.

Esra Erol'da programına katılan Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya'nın 16 yaşındaki %50 zihinsel engelli kızı P.D'nin 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını söyledi. Serkan Karakaya'nın anlattıklarına göre, 14 yaşındaki kızın istismarında öz baba suçlandı. Bu suçlamayı kaldıramayan öz babanın ise aynı gün intihar ettiği ortaya çıktı. Fakat gerçekler DNA testi ile ortaya çıktı. İstismar eden kişinin Afgan Uyruklu Zahid Cabbar Gassami olduğu öğrenildi.

KIZINI KENDİ ELLERİYLE İSTİSMAR EDEN ZAHİDDİN'E GÖTÜRDÜ.

Ayşe Karakaya, cinsel istismar sonucu çocuk esirgeme kurumuna yerleştirilen 14 yaşındaki zihinsel engelli kızını kendi elleriyle istismar eden Zahid Cabbar Gassami teslim ettiğini ve dini nikah ile evlendirdiğini itiraf etti.

TÜM GERÇEKLER ESRA EROL'DA ORTAYA ÇIKTI.

14 yaşındaki P.D. isimli çocuğu istismar eden Afgan Uyruklu Zahid Cabbar Gassami canlı yayına katıldı. Esra Erol'un programında "O benim karım" diyerek 14 yaşındaki çocuğa istismar ettiğini açıkça itiraf etti. "2 bilezik 1 yüzük karşılığında bana oğlum dediler." Diyerek ailenin tüm bunlara göz yumduğunu ifade etti.

PROGRAM İHBAR KABUL EDİLDİ. EMNİYET GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Esra Erol'da programı ihbar kabul edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliği ile harekete geçen Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne Ayşe Karakaya, üvey baba Serkan Karakaya ve Afgan uyruklu Zahid Cabbar Gassami canlı yayında gözaltına aldı.

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