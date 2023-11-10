Video Yaşam Türkiye Uzay Ajansı’ndan 10 Kasım’a özel anlamlı klip | Video
Türkiye Uzay Ajansı’ndan 10 Kasım’a özel anlamlı klip | Video

Türkiye Uzay Ajansı’ndan 10 Kasım’a özel anlamlı klip | Video

10.11.2023 | 12:57

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 10 Kasım’a özel olarak ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın yer aldığı klip hazırladı.

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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 10 Kasım'a özel olarak ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı klip hazırladı. Klipte Mustafa Kemal Atatürk'e huzurunda konuşan Gezeravcı, "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün çizdiğin yolda izlerini takip eden bir Türk vatandaşı ve Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevinin astronotu olarak Cumhuriyetimizin 100 yaşında bize hedef gösterdiğin yolda gökyüzünün ve uzayın kapısını aralamış olduğumuzun müjdesiyle huzurundayım. Ay yıldızlı bayrağımızı hak ettiği yere uzaya taşıyacak olmanın gururunu yaşıyorum. Cumhuriyetimizin temellerini attığın günden bu yana ülkemiz, sizin ilham veren ideallerinizle büyüdü ve gelişti. Şimdi emin ve kararlı adımlarla Türk milleti olarak uluslararası alanda saygın bir bilim ve teknolojik gücü olma yolunda ilerliyoruz. Uzaya yapacağım bu yolculuk sadece bir bireyin değil, milletimizin azim ve kararlılığının yansıması olacak. Uzaya gidecek ilk Türk vatandaşı olmanın onuru ve gururuyla aziz hatırın önünde minnet ve özlemle eğiliyorum" ifadelerini kullandı.
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