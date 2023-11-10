Türkiye Uzay Ajansı’ndan 10 Kasım’a özel anlamlı klip | Video
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 10 Kasım’a özel olarak ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın yer aldığı klip hazırladı.
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