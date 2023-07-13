Turkuvaz Medya'nın hazırladığı 15 Temmuz Sergisi açıldı | Video
15 Temmuz 2016 tarihinde, cumhuriyetimizi, ulusal egemenliğimizi ve laik devletimizi ortadan kaldırmayı amaçlayan FETÖ destekli hain darbe girişiminin kahraman Türk milleti tarafından bertaraf edilişinin yedinci yıl dönümü sebebiyle Turkuvaz Medya Grubu tarafından hazırlanan “15 Temmuz Sergisi” Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:00
İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetimler arttırıldı | Video 13.07.2023 | 11:40
01:34
Manavgat'ta 2 metre uzunluğunda yılan yakalandı | Video 13.07.2023 | 12:43
11:17
Yangın söndürme helikopteri "Nefes" 72 sorti yaparak rekor kırdı | Video 13.07.2023 | 12:30
03:22
Turkuvaz Medya'nın hazırladığı 15 Temmuz Sergisi açıldı | Video 13.07.2023 | 12:55
00:48
Kereste fabrikasında patlama! İşçiler ölümden döndü | Video 13.07.2023 | 12:30
05:19
Menzil cemaati lideri Abdülbaki El Hüseyni'yi 250 bin kişi uğurladı | Video 13.07.2023 | 12:45
01:41
05:42
00:39
02:29
Konya’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 24 gözaltı | Video 13.07.2023 | 11:37
05:18
04:25
Motosiklet otomobile adeta ok gibi saplandı... O anlar kamerada | Video 13.07.2023 | 11:16
01:43
Sahte pasaport çetesine operasyon! İşte böyle yakalandılar… | Video 13.07.2023 | 11:16
00:35
Tekirdağ'da bir evden 3 vahşi hayvan çıktı | Video 13.07.2023 | 11:08
01:34
Mersin'de dolandırıcılara ikinci operasyon: 7 gözaltı | Video 13.07.2023 | 11:05
01:19
Gazinodan çıkanlara rastgele ateş etti: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 13.07.2023 | 11:04
01:47
Manevra yapan minibüsün altında can verdi | Video 13.07.2023 | 10:12
05:27
Aracı soyulan sürücünün güvenlik kameralı önlemi işe yaramadı | Video 13.07.2023 | 10:25
03:07
Düzce'deki rafting tesisleri sulara gömüldü | Video 13.07.2023 | 10:25