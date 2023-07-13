Turkuvaz Medya'nın hazırladığı 15 Temmuz Sergisi açıldı | Video

15 Temmuz 2016 tarihinde, cumhuriyetimizi, ulusal egemenliğimizi ve laik devletimizi ortadan kaldırmayı amaçlayan FETÖ destekli hain darbe girişiminin kahraman Türk milleti tarafından bertaraf edilişinin yedinci yıl dönümü sebebiyle Turkuvaz Medya Grubu tarafından hazırlanan “15 Temmuz Sergisi” Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.