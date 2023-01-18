Tutankhamun'un hazineleri İstanbul'da | Video 18.01.2023 | 14:50 Dünyanın birçok yerinde sergilenen ve 40 milyondan fazla ziyaretçiyle rekorlar kıran "Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi" İstanbul'da kapılarını ziyaretçilere açacak. VİDEO DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bunu katiyen kimse küçümsemesin çünkü bu dünya hırsızlar dünyasıdır. Arkeologlar çalıyor, arkeologlara fırsat kalmadan bir takım amatör arkeologlar çalıyor. Hırsızlar var ve Türklerin en büyük kaçakçılık sanatı bu alanda gelişiyor. Türk halkının en büyük kumar cinsi de doğrudan doğruya hazineciliktir" dedi.



60 yıldan uzun bir süredir dünyanın birçok yerini dolaşan ve 40 milyondan fazla ziyaretçiyle rekorlar kıran 'Tutankhamun, Çocuk Kral'ın Hazineleri Sergisi' hazinenin Mısır'daki Krallar Vadisi'nde keşfedilişinin 100'üncü yıldönümünde ilk kez Türkiye'de UNIQ Expo İstanbul'da tarih, kültür ve sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 20. Yüzyılın en önemli arkeolojik keşfi ve aynı zamanda tarihte keşfedilen en zengin ve en ilham verici antik kral hazinelerinden biri olan Tutankhamun'un hazineleri için düzenlenen sergi, 20 Ocak'ta ziyaretçilere kapılarını açacak. 3 bin 300 yıl önce 9 yaşında tahta geçen esrarengiz firavun Tutankhamun, trajik yaşam öyküsü, ünlü ölüm maskesi ve tabutu da dahil tümü som altından eşyalarının bulunduğu sergi, bugün gazetecilere gezdirildi. Serginin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, serginin organizatörü Level A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tufan Zaman ve serginin küratörlerinden Mohamed Atef Abdelshafy katılarak bilgilendirme yaptı. Sergi, Mart 2023 sonuna kadar açık kalacak.

BUNLARIN HEPSİ REPLİKADIR; DÜNYA HIRSIZLAR DÜNYASIDIR

Toplantıda konuk konuşmacı olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Tutankhamun'un yer altında bulunan mezarının mükemmel biçimde korunduğunu ve 1922'de İngiliz Arkeolog Howard Carter tarafından bulunduğunda, mezarı soyulmadan hazineleri günümüze ulaşan tek firavun olması bakımdan da önemli olduğunu dile getirdi.



Prof. Dr. Ortaylı, "Ne olursak olalım, istesek de istemesek de, bilsek de bilmesek de hepimiz Mısırlıyız çünkü bu bir medeniyet meselesi. Medeniyet Yunanla başlamıyor. Mezopotamya'yla başlıyor ama galiba devamlılık ve tutarlılık açısında Nil Deltası'nın zenginliği böyle bir medeniyeti yaratmış. Mısır'dan bize ne falan denemez çünkü Mısırla ilgili eserler, topraklarımızda da var. Mısır'a, Mezopotamya'ya falan ilgi duymak demek, Osmanlı devrinde, Osman Hamdi Bey'in Mezopotamya'da, Lübnan'da yaptığı kazılar… Bunu iyi bilmek zorundayız. Gençlerimize öğretmek zorundayız. Akıllı gençlerimizin bu sahaya yönelmesini temin etmek zorundayız. Bunların hepsi replikadır. Bunu katiyen kimse küçümsemesin çünkü bu dünya hırsızlar dünyasıdır. Arkeologlar çalıyor, arkeologlara fırsat kalmadan bir takım amatör arkeologlar çalıyor. Hırsızlar var ve Türklerin en büyük kaçakçılık sanatı bu alanda gelişiyor. Türk halkının en büyük kumar cinsi de doğrudan doğruya hazineciliktir. 2 bin 3 bin yılın sonraki 2 bin yıla naklini gösteren canlı şeyler burada. İlerde inşallah Avrupa müzelerinde çok bulunan bu mezar resimlerini incelememiz, başka bir sergide mümkün olur. Bunu göreceğiz. Tutankhamunun kendi mezarı.. Üstündeki maske… Yolculuğa ait şeyler… Erken yaşta ölmüştür. Bunlar hep konudur fakat şurası bir gerçek ki mezarının bulunuşu ve Mısır medeniyetine aksettirişi dolayısıyla bizim en çok bildiğimiz adamdır"diye konuştu.

400'ÜN ÜZERİNDE ESER SERGİLENİYOR

Serginin küratörlerinden Mısırlı Mohamed Atef Abdelshafy ise, "Tutankhamun mezarının Howard Carter tarafından açılmasının üzerinden 100 yıl geçti. 100'üncü yıl dönümünde mezardaki buluntuları ve eserleri bugün İstanbul'da sergilemekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Serginin bünyesinde Tutankhamun ve eşi arasındaki güçlü aşk hikayesini de izleyebileceksiniz. Serginin içinde 400'ün üzerinde eser sergileniyor. Hepsi Mısır'dan getirildi ve özenle burada yerleştirilmesi yapıldı. Sergi kapsamında firavunun mezar odasını ve hazinelerini görme şansı da bulacaksınız. Umuyorum ki sergiyi herkes büyük bir keyifle gezecek ve keyif alacak. Umarım herkes için keyifli bir yolculuk olur"ifadelerini kullandı.

BU İŞİ YAPACAK EN İYİ İNSANLARI BULMAK ZORUNDAYDIK

Tufan Zaman da "Replika ürünler olduğu için dünyanın her tarafında özenle yapacak kişileri araştırdık. Bu işi yapacak en iyi insanları bulmak zorundaydık. Hedef ve amacımız mezarın keşfinden 100 yıl sonra bunu İstanbul'da gerçekleştirmekti. Bunu burada gerçekleştirdik. İstanbul kültür, sanat ve tarihin merkezi şu anda. Bizler de 3 bin yıl önce bulan bir medeniyeti İstanbul'a taşıdık" dedi.