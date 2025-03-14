Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın: Alevlere müdahale sürüyor | Video
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 kimyasal madde üretimi yapan fabrikanın ortasında bulunan paletlerin alev alması sonucunda yangın çıktı. Alevler bir fabrikaya sıçradı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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