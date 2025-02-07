Uçaktan inen yabancı kuryenin midesinden 1.3 kilogram uyuşturucu çıktı | Video
İstanbul'dan Denizli'de havayoluyla yolculuk eden yabancı yolcunun midesinden 219 paket halinde 1 kilo 329 gram uyuşturucu madde ile 90 adet uyuşturucu hap çıktı. Polis tarafından dakika dakika takip edilen uyuşturucu kuryesi ile uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlanan tacir buluşma noktasında kıskıvrak yakalandı.
Midesinde 219 paket uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen uyuşturucu kuryesinin hastanede müşahede altına alındığı, hastanede 5 gün müşahede altında kaldığı süre boyunca 219 paket uyuşturucu maddenin doğal yollarla midesinden çıkartıldığı ifade edildi. Hastanede işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu kurye ve yine yabancı olan zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:03
Tekirdağ Saray’da kuyumcu soygunu! Suç örgütüne operasyon | Video 07.02.2025 | 16:40
00:16
00:14
Bağcılar’da polise bıçakla saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 07.02.2025 | 15:40
01:52
03:37
00:58
02:29
Samsun'da 3,5 kilogram esrarla yakalanan şahıs gözaltına alındı | Video 07.02.2025 | 14:13
02:09
00:35
İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 931 eser ve obje ele geçirildi | Video 07.02.2025 | 12:54
00:29
Erzurum’da 350 litre sahte etil alkol ele geçirildi | Video 07.02.2025 | 12:53
01:24
01:38
Malatya’daki iş yeri yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.02.2025 | 11:43
04:13
Kapalıçarşı’daki kara para vurgunundaki failler adliyeye sevk edildi | Video 07.02.2025 | 11:32
01:17
Balıkesir’de suç örgütüne eş zamanlı operasyon | Video 07.02.2025 | 11:31
03:15
Gaziantep'te maganda kurşunu park halindeki otomobile isabet etti | Video 07.02.2025 | 10:30
04:02
Başıboş köpeklerden kaçarken düşen 16 yaşındaki hafız ölümden döndü | Video 07.02.2025 | 10:22
02:41
01:06
Adana'da 7.5 milyon kaçak makaron ele geçirildi | Video 07.02.2025 | 09:45
03:11
Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de kar yağışı etkili oldu | Video 07.02.2025 | 09:39