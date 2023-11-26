Uçan çatının altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular | Video
Kırşehir'de yağmur yağışının ardından etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Vatandaşlar, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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