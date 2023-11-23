Ucuz otomobil aldığını düşünen vatandaşı esnafın dikkati kurtardı | Video 23.11.2023 | 14:09 Kırşehir'de sosyal medya üzerinden ucuz otomobil satın almak isteyen bir vatandaş, dolandırılmaktan son anda kurtuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırşehirli esnafın telefon konuşmasına şahit olduğu ve şehre Elâzığ'dan geldiği öğrenilen vatandaş, az kalsın dolandırıcıların kurbanı oluyordu. Olay, sosyal medyada ucuz otomobil ilanlarına denk gelen vatandaşın dikkatini çekmesiyle başladı. İlanlarda çok düşük fiyatlarla satışa sunulan araçlar, vatandaşın ilgisini çekti ve ilan sahibiyle iletişime geçti. Elazığ'dan Kırşehir'e ekspertize gelen vatandaşın satıcı ile yaptığı telefon görüşmesine şahit olan duyarlı esnaf, vatandaşın 500 bin lira dolandırılmasını engelledi. Yaşanan telefon görüşmesini ve olayı anlatan esnaf Ramazan Korkmaz; "Sosyal medyadan ilana atılan araç için Kırşehir'e vatandaş Elazığ'dan geldi. Bedelinin altında fiyat konuşuldu. Araç değerinin altında alınmak istendi. Biz alıcı ve satıcının birbiri ile konuşmasını dinledik ve alıcıyı zor ikna ettik. Polisi dahi aramamıza izin vermedi alıcı" dedi.

Yaşanan olay sonrası Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kılıçözü Sanayi Sitesine giderek yaptıkları bilgilendirme faaliyeti sonrası dolandırıcılığı önlemeye yardımcı olan esnafa teşekkür etti. Sanayi Sitesinde bulunan bazı vatandaşlar da IBAN üzerinden alışverişi tehlikeli gördüklerini ifade etti.