Ulaşıma kapanan yolu açmaya çalışırken çığ altında kaldı: O anları böyle kayda aldı | Video
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köy yolunu açma çalışmaları yapan İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinde görevli personel çığ altında kaldı.
Çığ altında kalan kepçe operatörü Cin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çığ altında kalan Şırnak İl Özel idaresine ait iş makinesi çığ altından kurtarıldı. Kepçe operatörü İrfan Cin'de tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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