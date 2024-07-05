Video Yaşam Ümraniye’de dur ihtarına uymayarak polise çarpan şüpheli tutuklandı | Video
Ümraniye’de dur ihtarına uymayarak polise çarpan şüpheli tutuklandı | Video

Ümraniye’de dur ihtarına uymayarak polise çarpan şüpheli tutuklandı | Video

05.07.2024 | 13:52

Ümraniye’de denetim sırasında ’dur’ ihtarına uymayan, kaçmaya çalışırken kendisini engellemek isteyen polis memuruna çarparak metrelerce sürükleyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve aranma kaydının olduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Cemil Meriç Mahallesi'nde 3 Temmuz 2024 meydana gelen olayda, aracıyla seyir halinde olan bir şahıs, denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Denetim yapan bir polis memurunun ise şahsın kaçmasını engellemek için aracı tuttuğu sırada şahıs gaza basarak polis memurunu metrelerce sürükledi. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Öte yandan, takibi bırakmayan görevlilerce şüpheli araç Cemil Meriç Mahallesinde bulunan bir sokak içerisinde terk edilmiş halde bulundu. Hızlıca yürütülen çevre kontrolleri neticesinde kimlik bilgileri sonradan tespit edilen Y.K. isimli şahıs ile S.D. isimli kadın şahıs bir marketin içerisinde yakalandı.
Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında Y.K. isimli şahsın 2 ayrı suçtan aranma kaydının, 20 yıl 39 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan ve 4 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan S.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Y.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye’de dur ihtarına uymayarak polise çarpan şüpheli tutuklandı | Video 02:19
Ümraniye’de dur ihtarına uymayarak polise çarpan şüpheli tutuklandı | Video 05.07.2024 | 13:52
Batman’da kamyonet kasasında 45 kilo esrar ele geçirildi | Video 01:12
Batman'da kamyonet kasasında 45 kilo esrar ele geçirildi | Video 05.07.2024 | 12:41
Gaziantep’te 15 kilogram esrar ele geçirildi | Video 00:47
Gaziantep’te 15 kilogram esrar ele geçirildi | Video 05.07.2024 | 13:12
Eliyle beslemek istediği ayının saldırısına uğradı | Video 02:25
Eliyle beslemek istediği ayının saldırısına uğradı | Video 05.07.2024 | 12:30
Ardahan’da rüşvet operasyonu: 32 gözaltı | Video 01:44
Ardahan’da rüşvet operasyonu: 32 gözaltı | Video 05.07.2024 | 12:29
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyede | Video 01:43
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyede | Video 05.07.2024 | 12:29
Önce faytonu kundakladılar, sonra yaylım ateşine tuttular: 1 ölü, 5 yaralı | Video 01:24
Önce faytonu kundakladılar, sonra yaylım ateşine tuttular: 1 ölü, 5 yaralı | Video 05.07.2024 | 12:29
Herkes onu hacca gitti sandı, ’Gaspçı Hüseyin’ hapisten çıktı | Video 04:05
Herkes onu hacca gitti sandı, 'Gaspçı Hüseyin' hapisten çıktı | Video 05.07.2024 | 12:30
Yıldırım çarpan çocuklarını toprağa gömerek kurtardılar | Video 01:17
Yıldırım çarpan çocuklarını toprağa gömerek kurtardılar | Video 05.07.2024 | 12:32
Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları cami avlularında, çadırlarda uyudu | Video 02:32
Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları cami avlularında, çadırlarda uyudu | Video 05.07.2024 | 10:44
Ümraniye’de ’dur’ ihtarına uymadı, polise çarparak metrelerce sürükledi | Video 02:19
Ümraniye'de 'dur' ihtarına uymadı, polise çarparak metrelerce sürükledi | Video 05.07.2024 | 10:38
Hastanede çalışan güvenlik görevlilerine ’sahte silah ruhsatı’ operasyonu: 8 gözaltı | Video 02:21
Hastanede çalışan güvenlik görevlilerine 'sahte silah ruhsatı' operasyonu: 8 gözaltı | Video 05.07.2024 | 10:30
Ataşehir TEM Otoyolu’nda kilometrelerce ters yönde ilerledi | Video 00:16
Ataşehir TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi | Video 05.07.2024 | 10:08
Trafik kazası husumete dönüştü: Pompalı tüfekli saldırıda 7 yaralı | Video 00:40
Trafik kazası husumete dönüştü: Pompalı tüfekli saldırıda 7 yaralı | Video 05.07.2024 | 09:28
Beylikdüzü’nde 2 araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı | Video 02:45
Beylikdüzü’nde 2 araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı | Video 05.07.2024 | 09:10
Mersin’de karakol önünde havaya ateş açan şahsı özel harekat polisi vurdu | Video 01:38
Mersin'de karakol önünde havaya ateş açan şahsı özel harekat polisi vurdu | Video 05.07.2024 | 09:10
Kontrolden çıkıp şarampole uçtu, araçta bulunan 5 kişi yaralandı | Video 01:26
Kontrolden çıkıp şarampole uçtu, araçta bulunan 5 kişi yaralandı | Video 04.07.2024 | 16:50
İneğin çifte atarak ölümüne sebep olduğu kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:59
İneğin çifte atarak ölümüne sebep olduğu kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video 04.07.2024 | 16:01
Maganda kurşunu isabet etti: Boynundan girdi ağzında kaldı | Video 01:45
Maganda kurşunu isabet etti: Boynundan girdi ağzında kaldı | Video 04.07.2024 | 15:57
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 105 bin kök kenevir ele geçirildi | Video 00:20
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 105 bin kök kenevir ele geçirildi | Video 04.07.2024 | 15:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA