Ümraniye’de dur ihtarına uymayarak polise çarpan şüpheli tutuklandı | Video
Ümraniye’de denetim sırasında ’dur’ ihtarına uymayan, kaçmaya çalışırken kendisini engellemek isteyen polis memuruna çarparak metrelerce sürükleyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve aranma kaydının olduğu öğrenildi.
Öte yandan, takibi bırakmayan görevlilerce şüpheli araç Cemil Meriç Mahallesinde bulunan bir sokak içerisinde terk edilmiş halde bulundu. Hızlıca yürütülen çevre kontrolleri neticesinde kimlik bilgileri sonradan tespit edilen Y.K. isimli şahıs ile S.D. isimli kadın şahıs bir marketin içerisinde yakalandı.
Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında Y.K. isimli şahsın 2 ayrı suçtan aranma kaydının, 20 yıl 39 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan ve 4 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan S.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Y.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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