Ümraniye’de ev görünümlü depoya uyuşturucu baskını: 4 kişi tutuklandı | Video
Ümraniye’de depo olarak kullanılan bir eve uyuşturucu baskını düzenlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
ŞÜPHELİ ARACINA BİNERKEN YAKALANDI
Adrese baskın düzenlenmek için harekete geçen ekipler, evin içerisinden çıkan B.K'yi (16), otoparktaki aracına binmek istediği esnada yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, bir miktar narkotik madde ele geçirildi. Baskında B.K ile birlikte aynı adres içerisinde bulunan toplamda 5 kişiyi gözaltına aldı.
5 ZANLIDAN 4'Ü TUTUKLANDI
Polis ekipleri tarafından adreste yapılan aramalarda, 615 gram marihuana, 10 gram kokain, ruhsatsız tabanca, şarjör, 4 fişek, 2 hassas terazi, 6 cep telefonu, 1150 lira ile çok sayıda ıslak mendil ambalajı ve paketleme yapmak için kullanılan 2 adet saç düzleştirici maşa ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.A, B.D, S.Ö. ve F.S, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı. Zanlı B.K. hakkında ise 2 ay süreli "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
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