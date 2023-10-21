Video Yaşam Ümraniye’de ev görünümlü depoya uyuşturucu baskını: 4 kişi tutuklandı | Video
Ümraniye’de ev görünümlü depoya uyuşturucu baskını: 4 kişi tutuklandı | Video

Ümraniye’de ev görünümlü depoya uyuşturucu baskını: 4 kişi tutuklandı | Video

21.10.2023 | 12:31

Ümraniye’de depo olarak kullanılan bir eve uyuşturucu baskını düzenlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonrası Ümraniye Tantavi Mahallesi'ndeki bir evin "uyuşturucu madde imal ve ticareti" için depo olarak kullanıldığı belirlendi.

ŞÜPHELİ ARACINA BİNERKEN YAKALANDI
Adrese baskın düzenlenmek için harekete geçen ekipler, evin içerisinden çıkan B.K'yi (16), otoparktaki aracına binmek istediği esnada yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, bir miktar narkotik madde ele geçirildi. Baskında B.K ile birlikte aynı adres içerisinde bulunan toplamda 5 kişiyi gözaltına aldı.

5 ZANLIDAN 4'Ü TUTUKLANDI
Polis ekipleri tarafından adreste yapılan aramalarda, 615 gram marihuana, 10 gram kokain, ruhsatsız tabanca, şarjör, 4 fişek, 2 hassas terazi, 6 cep telefonu, 1150 lira ile çok sayıda ıslak mendil ambalajı ve paketleme yapmak için kullanılan 2 adet saç düzleştirici maşa ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.A, B.D, S.Ö. ve F.S, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı. Zanlı B.K. hakkında ise 2 ay süreli "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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