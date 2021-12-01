Ümraniye'de fırtınadan hasar gören çatıyı onarırken yangın çıktı | Video

Ümrani'ye de 10 katlı binanın çatısı etkili olan lodos sonrası hasar gördü. Lodosun yaralarını sarmak isterken gerçekleştirilen tadilat sırasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdehale etti. Binada 2 kişi dumandan etkilendi. Alev elev yanan çatı çevredekiler tarafından kameraya alındı.