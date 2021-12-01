Ümraniye'de fırtınadan hasar gören çatıyı onarırken yangın çıktı | Video

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Ümrani'ye de 10 katlı binanın çatısı etkili olan lodos sonrası hasar gördü. Lodosun yaralarını sarmak isterken gerçekleştirilen tadilat sırasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdehale etti. Binada 2 kişi dumandan etkilendi. Alev elev yanan çatı çevredekiler tarafından kameraya alındı.