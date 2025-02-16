Video Yaşam Ümraniye’de park yeri kavgası kamerada: 3 kişi sürücüye saldırdı | Video
Ümraniye’de park yeri kavgası kamerada: 3 kişi sürücüye saldırdı | Video

Ümraniye’de park yeri kavgası kamerada: 3 kişi sürücüye saldırdı | Video

16.02.2025 | 14:26

Ümraniye’de park yeri yüzünden çıkan kavgada 3 kişi sürücüyü tekme ve yumruklarla darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Ümraniye Çakmak Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 taraf arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 3 kişi 1 araç sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen şahıs, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kurtuldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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