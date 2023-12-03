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Umreye gitmek için ineğiyle vedalaşan Erzurumlu Nine'ye müjdeli haber | Video

Umreye gitmek için ineğiyle vedalaşan Erzurumlu Nine'ye müjdeli haber | Video

03.12.2023 | 12:57

Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde yaşayan ve umreye gitmek için yıllardır beslediği ineğini satmak zorunda kalan Nazmiye Yavuz’un vedası izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. O paylaşımdan sonra yaşlı kadına ulaşan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, hem Nazmiye nineyi hem de torununu umreye gönderme sözü verdi.

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Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde yaşayan ve umreye gitmek için yıllardır beslediği ineğini satmak zorunda kalan Nazmiye Yavuz'un vedası izleyenleri gözyaşlarına boğmuştu. O paylaşımdan sonra yaşlı kadına ulaşan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, hem Nazmiye nineyi hem de torununu umreye gönderme sözü verdi.

Yaşlı kadının ineğiyle vedalaştığı o anlar torunu tarafından videoya alınırken 'Sütlerini yedik, helal et kızım" diyerek ağladığı ve vedalaştığı anlar tüm Türkiye'nin yüreğine dokunmuştu. O videodan sonra harekete geçen Erzurum MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Nazmiye Yavuz'u görüntülü arayarak hem kendisini hem de torununu umreye gönderme sözü verdi.

Yurdagül, videoyu internette gördüğünü ve duygulandığını ifade ederek, "Genel Başkanımızın Başdanışmanı Eyup Yıldız bizlere ulaştı. Bizde hem ninemizi hem de torununu umreye gönderelim dedik. Hem ineğini satmaya gerek kalmasın istedik. Bizlerde senin birer evladınız, bir hayıra vesile olmak isteriz. Torununla iletişime geçip sizleri umreye yollayalım, geldiğinde de seni ziyarete gelelim." dedi.

"TORUNUM BENİ ÇEKİP ATMIŞ"
Yurdagül'ün müjdeli haberiyle duygulanan Nazmiye Nine, herkese umreden dua edeceğini söyleyerek, "Torunum beni çekip atmış benim hiç haberim yok. Duygulanmıştım orada, öyle konuştum. Hepinizden Allah razı olsun. Sizlere de bol bol dua edeceğim" diye konuştu.

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