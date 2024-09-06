Ünlü markaları taklit ettiler… Piyasa değeri 54 milyon lira…

İstanbul’da düzenlenen operasyonda; üzerlerine dünyaca ünlü markaların etiket ve logolarının basıldığı ve piyasa değeri 54 milyon lira olan beş bin 437 adet taklit ayakkabı, elbise, kemer, ziynet eşyası ve çanta ele geçirildi.