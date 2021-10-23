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OTOMATİK OYNAT
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Ünlü Oyuncu Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri ortaya çıktı! 23.10.2021 | 10:00
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İstanbul'da mankeni taciz eden şantajcının yakalanma anı kamerada 23.10.2021 | 09:37
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Ballı zehir tüccarı yakalandı 23.10.2021 | 08:57
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'Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ‘Fatih Akın’ sorusu! | Video 23.10.2021 | 00:04
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Ayağı beton saksıya sıkışan köpek için seferber oldular 22.10.2021 | 16:34
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Başkent’te esnaftan haraç toplayan organize suç örgütü çökertildi 22.10.2021 | 16:17
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Van’da bir mahalleyi pireler bastı 22.10.2021 | 16:03
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Tıra çarpan kamyon alev aldı, yolda araç kuyruğu oluştu 22.10.2021 | 15:51
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En mutlu günlerinde hayatlarının şokunu yaşadılar | Video 22.10.2021 | 15:33
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Sarıyer'de silahlı saldırı: 2 yaralı 22.10.2021 | 14:27
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Çakmak şeklinde silah, polisin elini parçaladı | Video 22.10.2021 | 14:57
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'Kapadokya Barbiesi' kadınların umudu oldu 22.10.2021 | 14:24
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Bahçelievler’de hastanede yangın paniği! | Video 22.10.2021 | 14:28
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Odun keserken uçuruma düşen kişi kurtarıldı 22.10.2021 | 14:13
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Alanya'da 2 kardeşin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video 22.10.2021 | 14:00
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Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet davasında tanıklar dinlendi | Video 22.10.2021 | 12:53
"Seksenler" dizisinde hayat verdiği 'Seyfi' karakteri ile son olarak ekranlarda boy gösteren, rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuran usta oyuncu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kuruçay'ın, Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Acı haber Kuruçay'ın ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Ani ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan Kemal Kuruçay'ın, Seksenler dizisi setindeki son görüntüleri ise izleyenlerin boğazını düğümledi...