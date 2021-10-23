Ünlü Oyuncu Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

"Seksenler" dizisinde hayat verdiği 'Seyfi' karakteri ile son olarak ekranlarda boy gösteren, rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuran usta oyuncu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kuruçay'ın, Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Acı haber Kuruçay'ın ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Ani ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan Kemal Kuruçay'ın, Seksenler dizisi setindeki son görüntüleri ise izleyenlerin boğazını düğümledi...