Ünlü Şarkıcı Halil Sezai'den sahnede skandal sözler "Gerektiği şekilde dövemedim" Şiddet uyguladığı için cezaevinde yatmıştı...
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Yaşlı bir adama şiddet uyguladığı için cezaevinde yatan Ünlü Şarkıcı Halil Sezai'den sahnede şoke eden sözler! "Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere..."