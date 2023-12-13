Uşak’ta bakkal sahibini öldüren zanlı tutuklandı | Video
Uşak’ta bakkal sahibini öldüren Suriye uyruklu zanlı saklandığı yerden yakalandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
KATİL ZANLISI ÇIKARILDIĞI NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANDI
Olaydan sonra kayıplara karışan cinayet zanlısının kimliğini belirleyen polis ekiplerince, Suriye uyruklu cinayet zanlısı A.K.'yi (29) Denizli ilinde saklandığı yerde yakaladı. Denizli ilinden Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen katil zanlı A.K. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan cinayet zanlısı A.K. ifadesinde bakkal sahibi maktul ile eşinin mesajları yakaladığını daha sonrada konuşmak için gittiği bakkalda çıkan arbede sonucu bıçakladığını öne sürdü.
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