Video Yaşam Uşak’ta bakkal sahibini öldüren zanlı tutuklandı | Video
Uşak’ta bakkal sahibini öldüren zanlı tutuklandı | Video

Uşak’ta bakkal sahibini öldüren zanlı tutuklandı | Video

13.12.2023 | 09:21

Uşak’ta bakkal sahibini öldüren Suriye uyruklu zanlı saklandığı yerden yakalandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Olay, 11 Aralık günü Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Adil Turan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bakkala alışveriş yapmak için giren E.P., bakkal içerisinde bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. E.P. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması sonucu olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından bıçaklananın bakkal işletmecisi olan Rıdvan Sosa (38) olduğu tespit edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Sosa'yı Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıdvan Sosa kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI ÇIKARILDIĞI NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANDI
Olaydan sonra kayıplara karışan cinayet zanlısının kimliğini belirleyen polis ekiplerince, Suriye uyruklu cinayet zanlısı A.K.'yi (29) Denizli ilinde saklandığı yerde yakaladı. Denizli ilinden Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen katil zanlı A.K. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan cinayet zanlısı A.K. ifadesinde bakkal sahibi maktul ile eşinin mesajları yakaladığını daha sonrada konuşmak için gittiği bakkalda çıkan arbede sonucu bıçakladığını öne sürdü.
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