Video Yaşam Uygulama noktasından kaçmaya çalışan sürücü dehşet saçtı: 2'si polis 4 yaralı | Video
Uygulama noktasından kaçmaya çalışan sürücü dehşet saçtı: 2'si polis 4 yaralı | Video

Uygulama noktasından kaçmaya çalışan sürücü dehşet saçtı: 2'si polis 4 yaralı | Video

22.10.2023 | 10:02

Burdur'un Bucak ilçesinde bekçilerin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ihbar üzerine uygulama noktasında kendisini durdurmaya çalışan polislerden kaçmaya çalışırken 2’ si polis 4 kişiye çarptı. 4 kişinin yaralanmasına rağmen kaçmaya devam eden sürücü kısa süre içinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay saat 22.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Cami Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bekçilerin durumundan şüphelendiği Yurus Emre K. idaresindeki 34 EZT 656 plakalı otomobil bekçilerin "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bekçilerin plakayı bildirmesi üzerine Türkerler Caddesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri aracı durdurmaya çalıştığı esnada "Dur" ihtarına uymayan otomobil, kaçmaya çalışırken 2 polis memuruna ve 2 vatandaşa çarpıp bölgeden kaçtı. Aracın çarptığı polis ve vatandaşlar yaralandı. Uygulama noktasındaki diğer polislerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve takviye polis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı polis memurları Hasan D. ve Ali Osman S. ve vatandaşlar Mustafa E. ve Mevlüt K.isimli üniversite öğrencisi ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 kişiye çarparak kaçan Yurus Emre K. yapılan çalışmalar sonucunda Karaseki mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan polis memuru Hasan D.'nin kolunda ve ayağında kırık olduğu, Ali Osman S.'nin ise ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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