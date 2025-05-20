Uyuşturucu koltuğun altından çıktı! Kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı | Video
Adana'da narkotik ekiplerinin durdurduğu araçta, koltuk altına gizlenmiş 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Şüpheliler, uyuşturucuyu satmak amacıyla bulundurmadıklarını, kullanıcı olduklarını iddia etti. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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