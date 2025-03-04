Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 torbacı tutuklandı | Video 04.03.2025 | 09:59 Adana’da narkotik polisleri sokakta yaptığı çalışmalarda 57 torbacı yakalarken 11 kilo 37 gram metamfetamin, 5 bin 387 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 459 esrar ele geçirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını yakalamak için sokaklarda yaptığı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 23 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 57 torbacı yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama çalışmalarında 1 kilo 459 gram esrar, 5 bin 387 adet uyuşturucu hap, 11 kilo 37 gram metamfetamin, 650 gram bonzai, 140 gram bonzai hammaddesi ve 43 gram kokain ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklanırken 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.