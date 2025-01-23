Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı | Video
Afyonkarahisar’da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 166 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, operasyon anı ise jandarma tarafında anbean kaydedildi. Görüntülerde jandarma ekiplerinin baskın yaptıkları adreslerde eğitimli narkotik köpekleri ile arama yaptıkları ve uyuşturucu hapları ele geçirdikleri gözlendi.
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