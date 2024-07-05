Video Yaşam Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyede | Video
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyede | Video

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyede | Video

05.07.2024 | 12:29

Tokat'ta 2 Temmuz sabahı uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12’si adliyeye çıkartıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2 Temmuz'da başlatılan, 130 polisin 17 farklı adreste yapılan aramada yakalanan 16 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şahsın emniyetteki sorguları tamamlandı. 16 şüpheliden S.Ş, U.D, D.U, O.Ö, M.K, N.U, M.Y, K.Y, O.A, B.K, A.T ve Ö.A.Ö. Tokat Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün arından Tokat Adliyesine sevk edildi. Zanlıların adliyedeki işlemleri sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eliyle beslemek istediği ayının saldırısına uğradı | Video 02:25
Eliyle beslemek istediği ayının saldırısına uğradı | Video 05.07.2024 | 12:30
Ardahan’da rüşvet operasyonu: 32 gözaltı | Video 01:44
Ardahan’da rüşvet operasyonu: 32 gözaltı | Video 05.07.2024 | 12:29
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyede | Video 01:43
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyede | Video 05.07.2024 | 12:29
Önce faytonu kundakladılar, sonra yaylım ateşine tuttular: 1 ölü, 5 yaralı | Video 01:24
Önce faytonu kundakladılar, sonra yaylım ateşine tuttular: 1 ölü, 5 yaralı | Video 05.07.2024 | 12:29
Herkes onu hacca gitti sandı, ’Gaspçı Hüseyin’ hapisten çıktı | Video 04:05
Herkes onu hacca gitti sandı, 'Gaspçı Hüseyin' hapisten çıktı | Video 05.07.2024 | 12:30
Yıldırım çarpan çocuklarını toprağa gömerek kurtardılar | Video 01:17
Yıldırım çarpan çocuklarını toprağa gömerek kurtardılar | Video 05.07.2024 | 12:32
Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları cami avlularında, çadırlarda uyudu | Video 02:32
Otellerde yer bulamayan güreş sevdalıları cami avlularında, çadırlarda uyudu | Video 05.07.2024 | 10:44
Ümraniye’de ’dur’ ihtarına uymadı, polise çarparak metrelerce sürükledi | Video 02:19
Ümraniye'de 'dur' ihtarına uymadı, polise çarparak metrelerce sürükledi | Video 05.07.2024 | 10:38
Hastanede çalışan güvenlik görevlilerine ’sahte silah ruhsatı’ operasyonu: 8 gözaltı | Video 02:21
Hastanede çalışan güvenlik görevlilerine 'sahte silah ruhsatı' operasyonu: 8 gözaltı | Video 05.07.2024 | 10:30
Ataşehir TEM Otoyolu’nda kilometrelerce ters yönde ilerledi | Video 00:16
Ataşehir TEM Otoyolu'nda kilometrelerce ters yönde ilerledi | Video 05.07.2024 | 10:08
Trafik kazası husumete dönüştü: Pompalı tüfekli saldırıda 7 yaralı | Video 00:40
Trafik kazası husumete dönüştü: Pompalı tüfekli saldırıda 7 yaralı | Video 05.07.2024 | 09:28
Beylikdüzü’nde 2 araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı | Video 02:45
Beylikdüzü’nde 2 araç çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı | Video 05.07.2024 | 09:10
Mersin’de karakol önünde havaya ateş açan şahsı özel harekat polisi vurdu | Video 01:38
Mersin'de karakol önünde havaya ateş açan şahsı özel harekat polisi vurdu | Video 05.07.2024 | 09:10
Kontrolden çıkıp şarampole uçtu, araçta bulunan 5 kişi yaralandı | Video 01:26
Kontrolden çıkıp şarampole uçtu, araçta bulunan 5 kişi yaralandı | Video 04.07.2024 | 16:50
İneğin çifte atarak ölümüne sebep olduğu kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:59
İneğin çifte atarak ölümüne sebep olduğu kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video 04.07.2024 | 16:01
Maganda kurşunu isabet etti: Boynundan girdi ağzında kaldı | Video 01:45
Maganda kurşunu isabet etti: Boynundan girdi ağzında kaldı | Video 04.07.2024 | 15:57
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 105 bin kök kenevir ele geçirildi | Video 00:20
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 105 bin kök kenevir ele geçirildi | Video 04.07.2024 | 15:51
Kavşakta defalarca drift attı, 64 bin lira ceza yedi | Video 01:25
Kavşakta defalarca drift attı, 64 bin lira ceza yedi | Video 04.07.2024 | 15:06
Pendik’te yol verme kavgası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu! | Video 00:31
Pendik’te yol verme kavgası: Tekmeler yumruklar havada uçuştu! | Video 04.07.2024 | 13:39
Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu: 19 bin dolu makaron ele geçirildi | Video 00:27
Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu: 19 bin dolu makaron ele geçirildi | Video 04.07.2024 | 13:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA