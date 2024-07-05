Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyede | Video 05.07.2024 | 12:29 Tokat'ta 2 Temmuz sabahı uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12’si adliyeye çıkartıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2 Temmuz'da başlatılan, 130 polisin 17 farklı adreste yapılan aramada yakalanan 16 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şahsın emniyetteki sorguları tamamlandı. 16 şüpheliden S.Ş, U.D, D.U, O.Ö, M.K, N.U, M.Y, K.Y, O.A, B.K, A.T ve Ö.A.Ö. Tokat Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün arından Tokat Adliyesine sevk edildi. Zanlıların adliyedeki işlemleri sürüyor.