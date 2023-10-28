Video Yaşam Üzerine çaydanlık devrilen 9 aylık bebek yaralandı | Video
Üzerine çaydanlık devrilen 9 aylık bebek yaralandı | Video

Üzerine çaydanlık devrilen 9 aylık bebek yaralandı | Video

28.10.2023 | 15:05

Konya'nın Beyşehir ilçesinde üzerine içerisinde sıcak su bulunan çaydanlık devrilen 9 aylık bebek yaralandı.

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Olay, ilçeye bağlı Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde aile fertlerinin kahvaltı yaptığı esnada 9 aylık bebek H.K.'nin üzerine, içinde sıcak su olan çaydanlık devrildi. Çaydanlıktaki sıcak suyla vücudu haşlanarak yaralanan bebek için ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ailesi tarafından özel araçla da yola çıkarılan bebek, götürüldüğü Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vücudunda yanıklar oluşan bebek, acil servisteki ilk müdahalesi sonrasında Konya'ya sevk edildi.

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