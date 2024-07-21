Video Yaşam Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video
Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video

21.07.2024 | 11:12

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir sitenin içerisindeki futbol sahasının demir kale direği, 4 yaşındaki Selahattin Eyyubi Çobanoğlu'nun üzerine devrildi. Çocuk hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti, aile ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacak.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 19 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Dadaşkent semtindeki bir sitede meydana geldi. Site içerisindeki parkta bulunan minyatür futbol sahasında oyun oynayan Selahattin Eyyubi Çobanoğlu'nun üzerine demir kale direği devrildi. Zeynep-Abdulkadir çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Selahattin, ağır yaralı olarak dedesi Vedat Özdel (57) tarafından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Selahattin için Hacı Fakirullah Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Abdulkadir Çobanoğlu'nun (42) gözyaşlarına hakim olamadığı namaz sonrası cenaze, Yeni Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

'DEMİR DİREKLER SABİTLENMEDEN KONULDU'
Site içerisindeki futbol sahasının demir direklerinin sabitlenmeden konulduğunu belirten site sakinlerinden Ahmet Çoban, "En ufak bir betonla doldurma yok. Bir kaynak demiriyle sağa sola kaynak yapıp da sağlama almamışlar. Çocuklar burada oynarken demir hafif meyilli, biri dokununca çocuğun kafasına düşüyor. Körpecik çocuk gitti, neye uğradığımızı şaşırdık" diye konuştu. Diğer yandan Çobanoğlu ailesinin olayla ilgili ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 02:27
Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 21.07.2024 | 11:12
Taksim Meydanı’nda zincirleme kapkaç kamerada: 2 günde 6 telefon çaldılar | Video 04:48
Taksim Meydanı’nda “zincirleme kapkaç” kamerada: 2 günde 6 telefon çaldılar | Video 21.07.2024 | 10:23
Kavgaya karışan şahıs kovalamacayla yakalandı | Video 00:59
Kavgaya karışan şahıs kovalamacayla yakalandı | Video 21.07.2024 | 10:31
Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:09
Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 21.07.2024 | 10:02
Kağıthane’de bir kiracı, boşalttığı evi adeta talan etti | Video 03:40
Kağıthane’de bir kiracı, boşalttığı evi adeta talan etti | Video 21.07.2024 | 09:59
Hint keneviri yetiştirilen evin sahibinden ilginç savunma: Su döktüm büyüdüler | Video 01:59
Hint keneviri yetiştirilen evin sahibinden ilginç savunma: "Su döktüm büyüdüler" | Video 21.07.2024 | 08:40
Hırsızlık yapan turist, iş yeri sahibine mail atıp özür diledi | Video 00:38
Hırsızlık yapan turist, iş yeri sahibine mail atıp özür diledi | Video 21.07.2024 | 08:40
Bakan Yerlikaya: 11-18 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi | Video 01:12
Bakan Yerlikaya: “11-18 Temmuz tarihleri arasında 2 milyon 406 bin 651 araç denetlendi" | Video 21.07.2024 | 08:40
İstanbul’dan Tekirdağ’a götürdüğü müşteri tarafından öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı | Video 06:51
İstanbul'dan Tekirdağ'a götürdüğü müşteri tarafından öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı | Video 20.07.2024 | 15:37
Hakkari’de cinayet! Babasını öldürdü, kardeşini yaraladı | Video 00:21
Hakkari'de cinayet! Babasını öldürdü, kardeşini yaraladı | Video 20.07.2024 | 15:00
Yozgat’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı | Video 01:24
Yozgat’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı | Video 20.07.2024 | 13:08
Kocaeli’de yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu 00:26
Kocaeli'de yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu 20.07.2024 | 13:53
Terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı | Video 01:00
Terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı | Video 20.07.2024 | 13:00
Kırsal alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü | Video 00:27
Kırsal alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü | Video 20.07.2024 | 12:51
Kuyumcuların korkulu rüyası ’Sahte altın çetesi’ çökertildi: 9 tutuklama | Video 01:24
Kuyumcuların korkulu rüyası 'Sahte altın çetesi' çökertildi: 9 tutuklama | Video 20.07.2024 | 11:07
Genç kadına köpek saldırdı yardımına vatandaş yetişti 00:44
Genç kadına köpek saldırdı yardımına vatandaş yetişti 20.07.2024 | 11:35
Antalya’daki sokak köpeği dehşeti kamerada! Kendisini besleyen çocuğa saldırdı 01:28
Antalya'daki sokak köpeği dehşeti kamerada! Kendisini besleyen çocuğa saldırdı 20.07.2024 | 11:35
‘Dur’ ihtarına uymayan suç makineleri yakalandı | Video 00:19
‘Dur’ ihtarına uymayan suç makineleri yakalandı | Video 20.07.2024 | 10:08
Evinde ölü bulunan yaşlı kadının oğlu 3 ay sonra cinayet şüphelisi olarak tutuklandı | Video 02:49
Evinde ölü bulunan yaşlı kadının oğlu 3 ay sonra cinayet şüphelisi olarak tutuklandı | Video 20.07.2024 | 09:41
E-devlet sitesini taklit eden çeteye 7 ilde sekte operasyon: 26 şüpheli tutuklandı | Video 02:51
E-devlet sitesini taklit eden çeteye 7 ilde "sekte" operasyon: 26 şüpheli tutuklandı | Video 20.07.2024 | 09:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA