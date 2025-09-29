Video Yaşam Uzun namlulu silahla oto galeriyi taradılar | Video
29.09.2025 | 08:59

Adana'nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar, bir oto galeriyi uzun namlulu silahla taradı.

Olay, 23.30 sırlarında ilçeye bağlı Karacaoğlan Mahallesi Develi Bulvarı'na meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yeri sahibi R.G. ve 3 arkadaşının içeride olduğu sırada bir otomobille gelen iki şüpheli, uzun namlulu silahla oto galeriyi hedef alarak ateş açtı. Açılan ateş sonucu 10'dan fazla mermi iş yerinin camı ve önünde park halindeki otomobillere isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Kozan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Güvenlik kameralarını da incelemeye alan polisin, şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı.
