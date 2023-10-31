Uzunköprü’de tır motosiklete çarptı: 1 yaralı | Video
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.
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