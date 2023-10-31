Uzunköprü’de tır motosiklete çarptı: 1 yaralı | Video 31.10.2023 | 15:42 Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Uzunköprü - Keşan Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K'nın kullandığı tır, ismi öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerindeki yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi kaldırıldı. Motosiklet sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri Kazayla ilgili soruşturma başlattı.