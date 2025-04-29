"Valinin yeğeniyim" diyen çakarlı araç sürücüsü yakalandı | Video
Sarıyer'de çakarlı aracı nedeniyle kendisine tepki gösteren sürücüye "Valinin yeğeniyim" diyerek uzaklaşan şahıs yakalandı. Sürücüye 146 bin 134 TL para cezası kesilirken, ehliyeti 30 gün süreyle geri alındı. Öte yandan sürücünün, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yeğeni olmadığı öğrenildi.
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