Video Yaşam Van-Bahçesaray yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı | Video
Van-Bahçesaray yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı | Video

Van-Bahçesaray yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı | Video

31.03.2023 | 14:48

Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıcak ve güneşli günlerin yaşandığı Van'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde yağan kar sürücülere zor anlar yaşatırken, yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Aynı güzergahta bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde de yoğun kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkilerken, güzergah tır ve ağır taşıtların geçişine kapatıldı.

"VAN-BAHÇESARAY YOLU ULAŞIMA KAPATILDI"
Van-Bahçesaray karayolunun 11. ve 41. kilometreler arasında yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, olası çığ tehlikesi ve mahsur kalmadan dolayı yol ulaşıma kapatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Van-Bahçesaray yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı | Video 02:32
Van-Bahçesaray yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı | Video 31.03.2023 | 14:48
5 kilogram zehirle suçüstü! Yakalanıp tutuklandı | Video 00:50
5 kilogram zehirle suçüstü! Yakalanıp tutuklandı | Video 31.03.2023 | 14:36
Kağıthane’de üstüne klima düşen 9 aylık hamile kadın: “Az kalsın ölüyorduk” | Video 02:20
Kağıthane’de üstüne klima düşen 9 aylık hamile kadın: “Az kalsın ölüyorduk” | Video 31.03.2023 | 14:17
Kızını taciz eden genci pompalı tüfekle yaraladı! O anlar kamerada | Video 02:35
Kızını taciz eden genci pompalı tüfekle yaraladı! O anlar kamerada | Video 31.03.2023 | 13:55
Alanya’da 3 depremzedenin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:11
Alanya’da 3 depremzedenin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 31.03.2023 | 14:07
Park halindeyken yanmaya başlayan araç hurdaya döndü | Video 01:04
Park halindeyken yanmaya başlayan araç hurdaya döndü | Video 31.03.2023 | 13:53
Zehirleyerek öldürdü, cesedini yakıp gömdü! 10 yıldır kayıp olan adamı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı | Video 02:38
Zehirleyerek öldürdü, cesedini yakıp gömdü! 10 yıldır kayıp olan adamı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı | Video 31.03.2023 | 13:27
Güngören’de hızını alamayan otomobil önce minibüse sonra demir korkuluklara çarptı | Video 03:14
Güngören’de hızını alamayan otomobil önce minibüse sonra demir korkuluklara çarptı | Video 31.03.2023 | 13:00
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı’nda alev alev böyle yandı | Video 02:51
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev alev böyle yandı | Video 31.03.2023 | 12:00
Miras yüzünden kardeşleri tarafından darp edilen kadın o geceyi anlattı | Video 05:12
Miras yüzünden kardeşleri tarafından darp edilen kadın o geceyi anlattı | Video 31.03.2023 | 12:03
Kar yağışının oluşturduğu kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi | Video 04:22
Kar yağışının oluşturduğu kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi | Video 31.03.2023 | 11:58
Antalya’da trafik kazası! Araca sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 02:01
Antalya'da trafik kazası! Araca sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 31.03.2023 | 11:35
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni Sapanca Gölü’nden çıktı | Video 02:17
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni Sapanca Gölü’nden çıktı | Video 31.03.2023 | 11:31
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu ailesi davasında flaş tahliye kararı! | Video 04:28
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu ailesi davasında flaş tahliye kararı! | Video 31.03.2023 | 11:33
Ümraniye’de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu | Video 02:12
Ümraniye'de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu | Video 31.03.2023 | 11:29
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 05:29
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 31.03.2023 | 11:26
Afyonkarahisar’da samanlık yangını: 300’e yakın balya küle döndü! | Video 01:07
Afyonkarahisar'da samanlık yangını: 300’e yakın balya küle döndü! | Video 31.03.2023 | 11:20
16 milyon 320 bin kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 01:12
16 milyon 320 bin kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 31.03.2023 | 10:02
Karabük’te patlayan trafo alev alev yandı | Video 02:44
Karabük'te patlayan trafo alev alev yandı | Video 31.03.2023 | 10:02
Jandarmadan kimya fabrikasına sahte/kaçak içki operasyonu | Video 02:11
Jandarmadan kimya fabrikasına sahte/kaçak içki operasyonu | Video 31.03.2023 | 10:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA