Van-Bahçesaray yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı | Video
Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı.
"VAN-BAHÇESARAY YOLU ULAŞIMA KAPATILDI"
Van-Bahçesaray karayolunun 11. ve 41. kilometreler arasında yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, olası çığ tehlikesi ve mahsur kalmadan dolayı yol ulaşıma kapatıldı.
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