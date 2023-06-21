Van Gölü’nde kaçak avcılara ceza yağdı: 55 ton inci kefali ele geçirildi | Video
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayabilen endemik tür olan inci kefali balığı için uygulanan av yasağı sürecinde şu ana kadar kaçak avlanmış 15 tonu canlı olmak üzere toplam 55 ton balığa el konuldu.
Bu çerçevede kaçak avcılarla mücadelede şu an kadar 15 tonu canlı olmak üzere toplam 55 ton inci kefali ele geçirildi. Yakalanan canlı balıklar tekrar suyla buluşturulurken, ölü balıklar ise imha edildi. Diğer taraftan kaçak avlanan 170 şahsa 1 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı.
"İKİ TEKNE VE 8 BİN METRE UZATMA AĞINA EL KONDU"
İHA muhabirine konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 15 Nisan tarihi itibariyle başlayan av yasağının devam ettiğini belirtti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet ve diğer ilgili birimlerin av yasağı süresince yoğun bir mücadele çalışması yürüttüğünü ifade eden İl Müdürü Görentaş, "Bugüne kadar yapılan çalışmalarda 15 tonu canlı olmak üzere 55 ton balığa el konulmuştur. Bu çerçevede 170 kişiye, 1 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı. Diğer taraftan iki tekne ve 8 bin metre uzatma ağına da el konmuştur" dedi.
"SORUNLARI EN AZA İNDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
İnci kefallerinin kuraklıkla birlikte su kaynaklarındaki debinin düşmesiyle birlikte bir takım sorunlar yaşadığını hatırlatan Görentaş, kuraklıktan kaynaklanan sorunları en aza indirmek için de DSİ ve diğer ilgili kurumlarla görüşerek en aza indirmek için büyük bir gayret sarf ettiklerini kaydetti.
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