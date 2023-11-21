Van’da 1 ton 150 kilogram toz esrar ele geçirildi | Video 21.11.2023 | 14:18 Van’ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yürütülen operasyonda 1 ton 150 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Başkale ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, 1 ton 150 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak İran uyruklu 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.