Van'da kaçak avcılara yönelik operasyon: 500 kilogram inci kefali kurtarıldı | Video
Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak avcılara yönelik yürütülen çalışmalarda, 500 kilogram inci kefali balığı kurtarıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Van'ın Edremit ilçesi Kurubaş Deresinde yaptıkları denetimlerde derenin göle döküldüğü bölgede göle serili yaklaşık 200 metrelik ağ ele geçirdi. Suya yeni atıldığı belirlenen ağa el konulmasıyla birlikte yaklaşık 500 kilogramlık canlı inci kefali kurtarıldı. Burada kurtarılan balıklar, ağlardan kurtarılarak suya bırakıldı.
Öte yandan, ekipler tarafından Engilsu çayında yapılan denetimlerde avlanma yasağı sürecinde olan 5 kilogram canlı sazan balığına el konuldu ve canlı olan balıklar tekrar suya bırakıldı.
Yetkililer, inci kefali ve sazangiller üreme döneminde avlanmanın önüne geçmek için denetimlerin 7 gün 24 saat esaslı aralıksız devam edeceğini belirtti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
01:42
01:24
11 kamyonet çalan hırsız yakalandı | Video 27.05.2023 | 13:44
02:22
00:36
Akıl almaz tuzakla dolandırdılar… 923 bin lira kaptırdı! | Video 27.05.2023 | 13:10
03:12
00:54
Silivri'de vahşet! Annesi, ablası ve komşusunu öldürdü! | Video 27.05.2023 | 12:30
00:58
00:25
Kaçak göçmenlerle suçüstü yakalandılar | Video 27.05.2023 | 12:01
01:15
00:40
Medresede çıkan yangın yürekleri ağza getirdi | Video 27.05.2023 | 11:51
00:50
Hem hırsızı yakaladılar hem aracı bulup sahibine teslim ettiler... | Video 27.05.2023 | 11:49
00:47
00:41
Vezirköprü'de sağanak etkili oldu: İş yerlerini su bastı | Video 27.05.2023 | 11:21
01:56
00:23
İki bulut arasında oluşan hortum görenleri şaşırttı | Video 27.05.2023 | 10:04
01:02
Kavgayı izlerken kazaya neden oldu, olay yerinden böyle kaçtı! | Video 27.05.2023 | 09:34
01:29
Tramvay tırın dorsesine çarptı, panik anları kameraya yansıdı | Video 26.05.2023 | 21:01
01:02
Adana’da silahlı kavga: Bir şahsın vurulma anı kameraya yansıdı | Video 26.05.2023 | 18:04