Van’da PÖH ve jandarmadan nefes kesen deprem tatbikatı | Video
Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, 60'a yakın Polis Özel Harekat (PÖH) ve jandarmanın personelinin katılımıyla nefes kesen bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi.
Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, bu tatbikatları sık sık yapacaklarını belirtti. Kamu kurumlarına yönelik deprem eğitimlerine devam ettiklerini ifade eden İl Müdürü Ulutaş, "Bu süreç içiresinde de özellikle kolluk kuvvetlerimizin bu işi ne kadar sahiplendiklerini gördük. Toplam 200 Polis Özel Heraket personele 5 günlük eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerin tamamı arama kurtarma üzerinde olan eğitimlerdi .Yani enkaza giriş tekniğinden, enkazdan yaralı kurtarmaya kadar bütün eğitimleri verdik. Bu eğitimler üçer kur şeklinde devam edecektir ve biz ilk kuru bitirdik. Şu anda ikinci kurun eğitimini veriyoruz. Bu yıl 200 personelimize eğitimlerini verdikten sonra aynı şekilde 3'üncü kurlarına gelecekler ve bu eğitimleri aldıktan sonra da muhtemel bir arama kurtarmaya katılabilecekler. Biz AFAD'ın gücüne polis ve askerimizle güç katarak bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.
Ülke olarak çok sayıda kenti etkileyen büyük deprem felaketi yaşadıklarını hatırlatan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise "Felaketten hemen sonra 1 helikopter, 2 İHA ve 227 aracımızı biz deprem bölgesine gönderdik. Bunlarla beraber depremin hemen ardından ilk önce Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibimizi, daha sonra da özel harekat ve çevik kuvvet polislerimiz olmak üzere toplam 2 bin 226 personelimiz deprem bölgesine geçti. Deprem bölgesine geçmeden önce bizim arkadaşlarımıza bu eğitimleri aldırmıştık. Ama tayinlerin çok sık yaşandığı bir teşkilattayız. Yeni gelen arkadaşlarımızın tamamına da aynı şekilde eğitim görmeleri için AFAD'tan destek istedik. Personelimize eğitim veren AFAD Müdürü ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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