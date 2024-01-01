Vatandaşlar Gazze'ye destek için Galata Köprüsü'ne akın etti | Video

Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum kuruluşunun organizasyonunda "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş gerçekleştiriliyor. Camilerde sabah namazında şehitler için dua edildi. Sabah namazının ardından yaklaşık 250 bin kişi, şehitler ve Gazze için Galata Köprüsü'nde buluştu. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da yürüyüşe katıldı. Bilal Erdoğan, burada yaptığı açıklamada "Biz terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizin de Filistin'de şehit edilen çocukların da katillerinin aynı odaklar olduğunu biliyoruz. Bizler kayıtsız kalamayız. Ancak birlik olduğumuzda bu zulümlere karşı güçlü olabiliriz." ifadelerini kullandı.